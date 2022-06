Semana do Meio Ambiente segue até a próxima segunda-feira

Vereador Charlon, prefeito Roger e secretário Dirlei realizaram a abertura da Semana do Meio Ambiente. – Foto: Adriana Davoglio

OSÓRIO – Teve início no município, na quarta-feira (1), a Semana do Meio Ambiente. O evento, que este ano tem como tema: Uma Só Terra – Década do Oceano (2021-2030), é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária (SMAAP). A abertura aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário Dirlei Souza e do presidente do Legislativo Charlon Muller.

Após a abertura, teve início a palestra ‘Osório e os instrumentos de Gestão Costeira’’, ministrada pela bióloga Denise Araújo e a engenheira Luciane Barcellos Conceição. Também foi disponibilizada ao público a Exposição Gestão da Energia Sustentável, no hall de entrada da Câmara, realizada pela Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte, com organização da professora Juliana Klas. Para finalizar o primeiro dia, foi realizada a palestra ‘APA Morro de Osório: Conhecer para preservar’, ministrada pelas biólogas Andressa da Rosa Wieliczko e Carla Bolzan.

ATIVIDADES NA QUINTA-FEIRA

Na quinta (2), pela manhã, os alunos das séries iniciais da Escola José Garibaldi participaram de uma atividade lúdica sobre a importância do meio ambiente saudável. A ação foi realizada pelos servidores da SMAAP. Também pela manhã, os estudantes da Prudente de Morais, com auxílio do professor Eduardo Ruppenthal, realizaram a doação de mudas nativas.

Já na tarde de quinta-feira, a Emater realizou no Clube de Mães Santa Terezinha, em Passinhos, uma oficina sobre cuidados com o jardim. Na Câmara de Vereadores teve apresentação de teatro para estudantes do Pré II, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Os presentes assistiram ao espetáculo ‘Com água não se brinca’, do grupo Fantomania Teatro de Bonecos.

Já os estudantes dos anos finais do Ensino Médio puderam participar da Oficina Pesca Sustentável. A atividade foi realizada pela Universidade Estadual do RS (Uergs), Campus Osório, pelos docentes Daiana Maffessoni, Enio Lupchinski e Juçara Bordin, além de bolsistas.

A Semana do Meio Ambiente segue hoje (sexta-feira) com diversas atividades e vai até a próxima segunda-feira (6), quando acontecerá uma gincana na Escola General Osório, organizada pela Corsan. A seguir veja a programação completa do evento para os próximos dias:

