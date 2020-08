Compartilhar experiências e trocar conhecimentos com o objetivo de ajudar quem precisa. Com esse objetivo e com o tema “Voluntariado na pandemia é possível?”, surgiu a Semana Sesc de Voluntariado, um evento online e gratuito que pretende apresentar possibilidades de trabalho voluntário mesmo em tempos de distanciamento social, além de mostrar práticas realizadas pelo Programa Sesc de Voluntariado em todo Rio Grande do Sul.

O evento ocorre no Facebook e Youtube do Sesc/RS, de 24 a 28 de agosto, sempre às 16h. A Semana tem inscrições prévias que podem ser realizadas no site www.sesc-rs.com.br/semanasescdevoluntariado e dão direito ao e-book “Como ser um voluntário”, ao final do evento.

Entre as atividades previstas na Semana Sesc de Voluntariado estão relatos sobre a produção de máscaras e de sabão para doação a comunidades carentes, homenagens para valorização de profissionais essenciais e dança como ferramenta de transformação. Os debates serão transmitidos ao vivo, conforme a programação abaixo, e envolvem as unidades de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Rio Grande e Santa Maria. O objetivo é reunir algumas das entidades beneficiadas com as ações para mostrar como o trabalho desenvolvido pelos voluntários tem feito a diferença e refletir sobre como adaptar as ações e avançar num período de tantas mudanças.

Curso On-line de Preparação para o Voluntariado – No contexto da pandemia, a figura do voluntário tem sido essencial para apoiar milhões de pessoas afetadas pelas mudanças sociais e econômicas. Para estreitar os laços com a comunidade e incentivar ainda mais pessoas a contribuírem com seu tempo, boa vontade e criatividade, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc lança, no dia 28 de agosto, o Curso Online de Preparação para o Voluntariado, marcando também o Dia Nacional do Voluntário, celebrado nesta data.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site www.pertodevc.com.br.

A seguir confira a programação completa da Semana Sesc de Voluntariado:

PROGRAMAÇÃO

24/08 (segunda-feira)

Assunto: Abertura: Retrocesso ou evolução?

Hora: 16h

Local: www.facebook.com/sescrs

Bate-papo entre os técnicos do Programa (Rio Grande, Cachoeira do Sul, Lajeado) sobre o momento atual do Voluntariado – Depoimentos de voluntários contando sobre ações que realizaram durante a pandemia.

25/08 (terça-feira)

Assunto: Como transformar o Voluntariado através da dança (Ijuí)

Hora: 16h

Local: www.youtube.com/sescrs

Bate-papo com voluntária que antes da pandemia realizava atividades de dança presencial e agora realiza de forma virtual – Relato da CVV sobre a importância do voluntariado nas ações desenvolvidas.

26/08 (quarta-feira)

Assunto: Como cuidar de quem cuida (Santa Maria)

Hora: 16h

Local: www.youtube.com/sescrs

Bate-papo com voluntário, profissional da saúde, bombeiro e coletor de resíduos que participaram das homenagens realizadas durante a pandemia – Relato da organização Protege Santa Maria sobre a importância do voluntariado nas ações desenvolvidas.

27/08 (quinta-feira)

Assunto: Como o fazer sabão pode aproximar pessoas (Erechim)

Hora: 16h

Local: www.youtube.com/sescrs

Bate-papo com voluntários que durante a pandemia produziram sabão para doar em comunidades carentes do município – Relato da organização Brasil sem Frestas sobre a importância do voluntariado nas ações desenvolvidas.

28/08 (sexta-feira)

Assunto: Amor em Forma de Máscaras e Pedacinhos de Amor (Porto Alegre)

Hora: 16h

Local: www.facebook.com/sescrs

Bate-papo com voluntárias que fazem parte dos grupos e com representantes de instituições beneficiadas com as doações. Relato da Cataventus, uma das parceiras mais antigas do Programa. Realizam contação de histórias e agora, de forma virtual.

Foto: Sesc