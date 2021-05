O setor dos Negócios está em evidência no país, principalmente na área da Administração. De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Trabalho, os profissionais de Administração estão entre os mais procurados pelas empresas, ocupando o quinto posto no ranking das profissões.

Ciente dessa demanda na área e das transformações que o papel dos gestores sofreu nas organizações no decorrer dos anos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para o curso de Gestão Administrativa. Durante o curso, o aluno aprenderá estratégias que demonstram a competência e a eficácia de uma gestão preparada, assim como estimular pessoas e profissionais para o mercado competitivo de trabalho, com uma visão ampla e administrativa.

As aulas serão 100% remotas, com carga horária de 36 horas. Elas iniciam no próximo dia 09/06 e vão ser realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h. Vale ressaltar que todas as aulas são gravadas, facilitando que o estudante possa fazer a gestão do curso da melhor maneira que preferir. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.senacrs.com.br/osorio ou pelo telefone (51) 3663-3023.

FOTO: Divulgação