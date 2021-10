O domínio de ferramentas básicas de Informática deixou há muito tempo de ser um diferencial no mercado de trabalho para se tornar um pré-requisito. Com intuito de formar profissionais qualificados com noções fundamentais na área, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para duas opções de turma do curso de Informática Fundamental Office e Mobile.

Com carga horária de 60 horas, o curso visa oportunizar o uso do computador como ferramenta de apoio por meio da construção de competências para a utilização dos principais recursos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações, bem como pesquisas e comunicação por meio da internet e do celular. As aulas iniciam no dia 9 de março do ano que vem e serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

No início da formação, o aluno aprende desde o básico como identificar as principais características do computador; definir o que é hardware e software; ligar e desligar o computador; minimizar, maximizar, restaurar, fechar e mover janelas; entre outras tarefas. Ao longo do curso, o aluno aprende a dominar os principais serviços, aplicativos, protocolos e meios de acesso, além de aprender a navegar na Internet; a utilizar ferramentas de busca; a listar sites favoritos; a usar Webmail; fazer downloads; salvar conteúdo das páginas; download e instalação de aplicativos para celular; enviar mensagem, foto e vídeo; conceito das principais redes sociais; postagem de texto, imagens e vídeo em redes sociais; etc.

Os interessados podem se inscrever pelo site: www.senacrs.com.br/osorio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3663-3023 ou pelo Whatsapp (51) 99369-8598. A escola fica localizada na avenida Getúlio Vargas, 1.680 – Loja 01, na região central da cidade.

Foto: Senac

