OSÓRIO – O ano de 2021 foi marcado por novas formas de ensinar, aprender e planejar o futuro e a educação. Com o retorno das oportunidades, faltando um pouco mais de dois meses para acabar o ano, é hora de dar o play em 2022! Para ajudar aqueles que querem construir seus sonhos e precisam de uma forcinha para mudar de vida, o Senac Osório está com a campanha Restart, que oferece desconto de 15 a 30% em matrículas para 2022.

Ao antecipar a matrícula, o cupom de desconto poderá ser aplicado nos cursos de formação e aperfeiçoamento, técnicos e Idiomas. O desconto não se aplica para o Ensino Médio e cursos Técnicos de Educação à Distância (EaD). Além disso, todas as pessoas que adquirirem um curso antecipado, ganharão acesso exclusivo a quatro capacitações para iniciar a sua trajetória profissional: Inteligência Emocional, Agilidade e Gentileza, Gestão do Tempo e Condução de Reuniões Eficazes. A campanha é válida até o dia 10 de janeiro de 2022. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.senacrs.com.br/restart.

