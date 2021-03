Em um mundo cada vez mais conectado, aprender uma nova língua possibilita a comunicação com pessoas de diferentes lugares, ajuda a ver o mundo de novas perspectivas e também proporciona melhor compreensão de outras culturas. Pensando em oferecer uma ótima oportunidade para quem busca se aperfeiçoar e se preparar para o mundo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para o curso de conversação em Inglês (Conversation Practice). As aulas iniciam no dia 1º de abril.

Os cursos de Idiomas do Senac buscam desenvolver nos estudantes as quatro habilidades linguísticas no idioma inglês: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os estudantes são motivados a falar com o objetivo de desenvolver sua confiança e performance em futuras situações de comunicação. Entre os diferenciais do curso de Inglês do Senac estão os materiais didáticos de qualidade, por meio de parceria com as melhores editoras do mundo tais como a Macmillan Education e a Cambridge University Press. A formação também prevê preparação completa para os exames internacionais e até mesmo para quem busca trabalhar ou estudar no exterior.

Para fazer o teste de nivelamento gratuito, basta acessar o site: www.senacrs.com.br/idiomas. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.senacrs.com.br/osorio ou pelo telefone (51) 3663-3023.

OUTROS CURSOS

O Senac Osório está com inscrições abertas para cursos Técnicos na modalidade a distância. Interessados podem escolher entre 11 cursos nas áreas de Gestão, Design, Informática, Ambiente, Segurança e Comércio. Os interessados podem se matricular até o dia 26 de abril, pelo site: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos e, também, ter acesso ao conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac. As aulas iniciam no dia 05/04.

Veja os cursos técnicos com inscrições abertas: Administração, Design de Interiores, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.

Foto: Senac