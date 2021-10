Um levantamento da British Council mostrou que apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em Inglês, ou seja, 10,425 milhões dos mais de 208 milhões de habitantes. Com intuito de reverter esse cenário e oferecer oportunidade para quem busca se aperfeiçoar e se preparar para o mundo, a Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para o curso Senac Communication 1 and 2 – Turmas Flex.

No Senac Communication 1 e 2 as aulas são dinâmicas e com foco na conversação. O aluno aprende a se expressar nas mais diversas situações do seu cotidiano e ambiente profissional. A metodologia valoriza o empenho dos alunos, que têm à disposição uma plataforma digital. Além disso, as aulas são interativas, com atividades e eventos que proporcionam a vivência no idioma nas quatro habilidades comunicativas (falar, ouvir, ler e escrever), bem como em aspectos culturais. Além de feedbacks constantes, a escola oferece salas personalizadas para os cursos de Idiomas, biblioteca com espaço web e áreas de convivência interna e externa.

O Senac Idiomas oferece um novo programa de Inglês para jovens e adultos com protagonismo, inovação e tecnologia, pensamento crítico, colaboração, estímulo com uso de aplicativos (plataforma da Cambridge University Press, a qual o aluno pode acessar do próprio celular) e muita criatividade.

CURSOS TÉCNICOS

O Senac também está com inscrições abertas para cursos Técnicos do sistema de Ensino à Distância (EaD). Os cursos disponíveis são: Administração, Contabilidade, Design de Interiores, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.

As matrículas podem ser feitas até o dia 18 de outubro, pelo site: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos. Para mais informações acesse: www.senacrs.com.br/osorio, ligue para os telefones (51) 3663-3023 ou (51) 99369-8598 (Whatsap) ou vá até a unidade da cidade, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, Loja 01, na região central do município.

Foto: Divulgação

