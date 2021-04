O Senac está com inscrições abertas para cursos Técnicos na modalidade a distância. Interessados podem escolher entre 12 cursos nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Informática, Meio Ambiente, Segurança e Turismo. Os interessados podem se matricular até o dia 26 de abril, pelo site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos e acessar mais informações sobre as capacitações, o conteúdo programático dos cursos e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac. As aulas iniciaram no dia 05/04.

Os cursos técnicos com inscrições abertas são os seguintes: Administração, Design de Interiores, Guia de Turismo, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3663-3023.

CURSO DE PROMOB

O Senac está com inscrições abertas para o curso de Promob. As aulas no Senac Osório iniciam no próximo dia cinco de julho e serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h. A formação, com carga horária de 48 horas, apresenta conhecimentos relacionados ao uso deste software que permitem a criação, edição e modulação de ambientes planejados, elaboração e projeto de móveis, geração de representações em forma de plantas baixas, cortes, cortes perspectivados e perspectivas de interiores, além de apresentações de vistas tridimensionais representadas de forma comercial a partir de imagens e vídeos animados. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.senacrs.com.br/osorio ou pelo telefone (51) 3663-3023. A escola fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, Loja 01 – na região central da cidade.