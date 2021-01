De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o Ensino a Distância (EAD) deve ultrapassar em breve o ensino tradicional: estima-se que 51% dos estudantes matriculados no Ensino Superior deverão recorrer ao EaD até 2023.

No ensino técnico, o crescimento não é diferente. Em 2020, os cursos técnicos EaD do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) tiveram um crescimento de 33% no número de novos alunos, passando de 20,1 mil novos alunos no ano. Diante desse cenário, realizar uma capacitação EaD, além de ser uma boa e rápida forma de inserção profissional é uma das opções para quem quer ingressar no mercado na retomada das atividades pós-pandemia.

Pensando nisso, o Senac da cidade está com inscrições abertas para cursos Técnicos na modalidade a distância. Interessados podem escolher entre 11 cursos nas áreas de Gestão, Design, Informática, Ambiente, Segurança e Comércio. Os interessados podem se matricular até o dia 22 de fevereiro, pelo site: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos e, também, ter acesso ao conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac. As aulas iniciam no dia 8 de fevereiro.

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser. Os cursos com inscrições abertas são: Administração, Design de Interiores, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4020 1606 ou (51) 3663-3023.

Foto: Divulgação