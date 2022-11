Senac oferece último ciclo de cursos Técnicos e Especialização em 2022 

OSÓRIO – O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) da cidade está com inscrições abertas para o último ciclo de cursos técnicos na modalidade de Educação à Distância (EaD) com início ainda em 2022. São 12 opções nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Segurança, Tecnologia da Informação e a Especialização pós-técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente (veja lista de cursos disponíveis no final da matéria).

As matrículas vão até o dia 19 de dezembro e podem ser feitas pelo site: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos. No mesmo endereço eletrônico estão disponíveis o conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac. Uma das facilidades é que o aluno pode acessar uma experimentação da sala de aula virtual.

Os interessados em realizar um curso técnico EaD no Senac terão a facilidade de realizar a sua matrícula pagando apenas R$ 99,00 (parcela de entrada) e dividir o restante do valor do curso conforme a sua escolha. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp: (51) 99369-8598.

CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

TÉCNICOS: Administração, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.

PÓS-TÉCNICO: Especialização Técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente.

Foto: Divulgação