Senac oferece vagas para curso de Vendedor de Farmácia

OSÓRIO – As farmácias apresentaram um crescimento de 15,9% em 2021, praticamente 50% acima do mercado. Já o faturamento do varejo farmacêutico aumentou de R$137,3 bilhões em 2020 para R$152,1 bilhões em 2021. Os dados são da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar). O bom desempenho do setor aponta ampliação de oportunidades neste segmento. Diante desta realidade, o Senac está com inscrições abertas para o curso de Vendedor de Farmácia.

Com carga horária de 70 horas, a capacitação prepara o aluno para realizar as principais técnicas de atendimento em farmácia, além de noções de farmacologia, legislação, farmácia de manipulação e hospitalar. Trata-se de uma qualificação essencial para quem busca uma nova profissão ou atua em farmácias e deseja melhorar suas habilidades. As aulas terão início em 11 de abril, e acontecerão nas terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.senacrs.com.br/osorio. Mais informações pelo telefone (51) 3626-3023 ou pelo Whatsapp (51) 51 99369-8598. O Senac Osório está localizado na Avenida Getúlio Vargas, no 1.680, Loja 01, no bairro Parque Real.

FOTO: Divulgação