Com as determinações de quarentena impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estudar a distância já virou uma realidade. Para alguns, isso já era normal. Para outros, tem sido uma experiência diferenciada. Muito mais prático e confortável, o Ensino à Distância (EaD) é uma opção viável para muitas pessoas que buscam flexibilidade de horário e economia. É pensando nisso que o SENAC Osório está com inscrições abertas para cursos técnicos EaD em várias áreas de atuação.

Entre seus diferenciais, o SENAC Osório conta com ampla oferta em diversos níveis de ensino e áreas de conhecimento. Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser. É o comprometimento com a melhor experiência quando o assunto é ensino a distância.

São sete áreas de atuação com inscrições abertas: Comércio, Design, Gestão, Informática, Meio Ambiente, Segurança e Turismo. Ao toso são 11 cursos disponíveis, sendo dois novos: Técnico em Secretariado e Técnico em Informática para Internet. Confira a seguir a lista de cursos disponíveis:

Técnico em Transações Imobiliárias; Técnico em Design de Interiores; Técnico em Administração; Técnico em Logística; Técnico em Qualidade; Técnico em Recursos Humanos; Técnico em Secretariado; Técnico em Informática para Internet; Técnico em Programação de Jogos Digitais; Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho.

De 27 de abril a 15 de junho, os interessados podem acessar o site do SENAC e conhecer tudo sobre as capacitações, o conteúdo programático e a metodologia.Para saber mais sobre os cursos, os polos, política de descontos, inscrições e tirar todas as suas dúvidas acesse: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos.