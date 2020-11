Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a taxa de pessoas desempregadas subiu para 13,8% no trimestre encerrado em julho. Estima-se que 13,1 milhões de brasileiros estão sem ocupação no momento. Para quem está entrando no mercado, a exigência de experiências anteriores é uma das maiores dificuldades encontradas. Por isso, o Senac Osório está com inscrições abertas para o curso “Preparando-se para o Primeiro Emprego”, que acontece entre os dias 13 de novembro e 8 de janeiro, com aulas nas terças e quintas-feiras, das 9h às 12h.

A formação, com duração de 21 horas, capacita os participantes para uma postura profissional adequada para a busca do primeiro emprego. Também aborda conhecimentos como apresentação pessoal, postura e ética profissional, comprometimento, responsabilidade, pontualidade, postura pró-ativa, valores e atitudes comportamentais, empreendedorismo, entre outros conhecimentos necessários para um bom desempenho profissional. Para participar é necessário ter idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/osorio. Mais informações pelo telefone (51) 3663-3023. A escola está localizada na avenida Getúlio Vargas, 1680 – Loja 01, Centro.