Senac promove aulas de inglês gratuitas

OSÓRIO – Entre os dias 27 e 30 deste mês, o Senac estará realizando aulas experimentais de inglês. As atividades, destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos, permitirão os participantes aprender inglês e, ao mesmo tempo, aprender um pouco mais sobre os países que falam essa língua.

Ao todo, serão quatro aulas, sendo duas na unidade de Tramandaí, uma em Torres e outra em Osório. Aqui na cidade, as atividades são jovens e adultos e acontecerão na próxima quarta-feira (29), a partir das 19h, na sede do Senac, na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, no Parque Real. As inscrições são limitadas e devem ser feitas no endereço eletrônico: www.senacrs.com.br/login.

Foto: Senac

