Senac realizara Feira de Oportunidades

Inicia na próxima segunda-feira (30), a 16ª edição da Feira de Oportunidades (FO). Após dois anos sem ser realizado, devido a pandemia, o evento retorna neste ano, ocorrendo presencialmente em todas as unidades Senac do Estado. Considerada a maior feira de capacitação profissional do RS, a FO capacita, gratuitamente 100 mil pessoas por meio de palestras, oficinas, workshops e bate-papos.

Os conteúdos das palestras serão voltados ao marketing pessoal, oportunidades, tecnologia, educação profissional, carreira, inovação, mudança de vida, futuro do trabalho, entre outros. A programação seguirá até o dia 03/06. Para se inscrever acesse: www.senacrs.com.br/hotsite/feira2022. Lá você poderá ver a programação completa e mais informações sobre o evento.

Em Osório, acontecerá no dia 02/06, uma palestra com a docente Angela Candido, com o tema ‘O Futuro do Trabalho: Desafios e Oportunidades’. Ela é graduada em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Psicologia e pós-graduada em Gestão de Pessoas.

A palestra está marcada para às 19h, na sede do Sindilojas, localizado na Rua João Sarmento, 249 – loja 03, no Centro da cidade. Vale ressaltar que para participar é necessário levar um quilo de alimento não perecível, além é claro, de realizar a inscrição no site do Senac RS.

FOTOS: Divulgação

