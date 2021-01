As férias são um momento de descanso e para recarregar as “baterias”. Entretanto, o período tranquilo também pode ser usado para realizar uma capacitação que, além de ser uma boa e rápida forma de inserção profissional, é uma das opções para quem quer ingressar no mercado de trabalho no início de 2021. Pensando em oferecer ótimas oportunidades para quem busca se aperfeiçoar e se preparar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RS (Senac-RS) está com inscrições abertas para os cursos de Verão.

Com os cursos de Verão Senac, o aluno pode aproveitar para colocar os estudos em dia, profissionalizar-se em uma área ou ainda aprofundar os conhecimentos em algum idioma. É uma ótima opção para quem tem pouco tempo e não pode gastar muito. São 200 opções nas áreas de Artes, Beleza, Comércio, Comunicação, Design, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Informática, Moda, Produção de Alimentos, Saúde, Segurança, Tecnologia da Informação, Trânsito, Turismo e Zeladoria. Interessados podem obter mais informações pelo site www.senacrs.com.br/cursosdeverao.