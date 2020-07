Aproveitar o tempo em casa para se dedicar para aprender algo novo é uma ótima decisão. A quarentena, reflexo do avanço da pandemia da Covid-19, tem sido um divisor de águas para algumas pessoas, oferecendo uma nova rotina de estudos para outros. Uma pesquisa do site de empregos Catho, no final de 2018, revelou que a diferença salarial entre um profissional com e sem domínio do Inglês pode chegar a 70% a mais. Estar preparado para o retorno à normalidade é estar um passo à frente. Por isso, o Senac Tramandaí, preparou duas aulas experimentais de inglês no dia 14 de julho. A turma para Adolescentes acontece às 16h e a de Jovens e Adultos, às 19h.

Os eventos são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas através do site www.senacrs.com.br/tramandai. Durante a conversa com a docente de idiomas do Senac Tramandaí, Gizelly Salvador, serão abordados assuntos como a apresentação da plataforma on-line onde haverão as aulas, apresentação do material didático e uma introdução a apresentações em Inglês utilizando jogos e dinâmicas.

As aulas de Idiomas no Senac são interativas, com atividades e eventos que proporcionam a vivência no idioma nas quatro habilidades comunicativas (falar, ouvir, ler e escrever), bem como em aspectos culturais. A escola oferece salas personalizadas para os cursos de Idiomas, biblioteca com espaço web e áreas de convivência interna e externa.

A novidade deste ano é um novo programa de Inglês para jovens e adultos com protagonismo, inovação e tecnologia, pensamento crítico, colaboração, estímulo com uso de aplicativos (plataforma da Cambridge University Press, a qual o aluno pode acessar do próprio celular) e muita criatividade. O programa trabalha uma experiência completa no aprendizado usando metodologia híbrida, interativa e é ofertado nas modalidades presencial ou 80% on-line (em aulas conectadas com o docente) com 20% presencial.

A instituição ainda oferece Senac Exchange, que consiste em intercâmbios internacionais para diversos destinos no mundo e com programação voltada a todos os tipos de público e com diferentes finalidades (voluntariado, estudo, turismo). Os programas são oferecidos em diversos períodos e momentos da formação.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Mais informações acesse www.senacrs.com.br/tramandai, na aba “Agenda”, ou ligue (51) 3661-5674.