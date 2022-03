O senador Lasier Martins (Podemos) destinou recursos, por meio de emenda parlamentar do Orçamento Geral da União, ao município de Imbé. Ao todo, serão repassados R$ 134.365,00 (cento e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais), valor destinado para a Atenção Primária a Saúde da cidade da região.

O ofício informando o recurso foi encaminhado ao prefeito de Imbé, Ique Vedovato, no último dia 22 de fevereiro. Vale destacar que a solicitação do recurso partiu do vereador Paulo Roberto Batista Cardoso, o Paulinho Enfermeiro (PTB).

Recentemente, o senador Lasier declarou, durante entrevista a uma rádio da região que tem sempre procurado auxiliar os municípios do Litoral Norte gaúcho. “Fiz um número expressivo de votos na região e tenho a obrigação de auxiliar em tudo que estiver ao meu alcance e sempre que solicitado procurarei atender as demandas”, afirmou o senador.

Foto: Jefferson Rudy

