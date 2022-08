Sequestro termina com jovem baleado

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de terça-feira (23), após moradores avistarem um homem baleado, pedindo por socorro, o qual estava andando pela Avenida Beira-Mar, em Tramandaí. Quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local indicado, no balneário Tiaraju, os agentes avistaram o indivíduo, de 21 anos de idade, o qual havia recebido três tiros de arma de fogo, um em cada uma das mãos e outro em uma das pernas.

O jovem, que possuía antecedes criminais, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Tramandaí. Após receber atendimento, a vítima relatou a Brigada que havia sido vítima de um sequestro. De acordo com a BM, o homem relatou aos policiais que indivíduos armados teriam o colocado em um carro e seguido em direção a Cidreira.

O sequestro teria ocorrido na Rua Rebouças, no bairro São José. Os brigadianos chegaram a ser acionados e realizaram buscas na região, mas sem êxito, só conseguindo encontrar a vítima, quando o jovem foi visto pedido por socorro. De acordo com a Brigada, o jovem baleado não disse o que os criminosos queriam e o motivo de ter sido baleado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) está investigando o caso

OUTRO SEQUESTRO

Na quarta (24), um homem de 18 anos de idade foi preso em flagrante após ter sequestrado a ex-companheira, de 17 anos, e os dois filhos, um menino de dois anos e uma menina de oito meses. As vítimas foram raptadas da casa dos pais da adolescente, na localidade de Melancias, em Tavares, no início da noite de terça-feira (23).

Os pais da menor relataram que foram agredidos pelo ex-genro quando o rapaz foi até a casa deles. Depois, o homem saiu com a ex-companheira e os filhos e adentrou em um matagal próximo a residência. Após serem informados, os agentes da BM e da PC iniciaram as buscas, conseguindo localizar as vítimas trancadas em um galpão, na Zona Rural do município.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir e se esconder no mato, porém foi encontrado e preso em flagrante. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá preso de maneira preventiva. Ele irá responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado. Já a adolescente e as crianças foram levadas ao cuidado do Conselho Tutelar, onde receberam atendimento e passam bem.

