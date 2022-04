OSÓRIO – Após muito debate, estudo e negociação, a prefeitura definiu que irá realizar o reajuste de 7% no salário dos servidores municipais. O anúncio no final da tarde de sexta-feira (8), pelo prefeito Roger Caputi, por meio de um vídeo nas redes sociais da prefeitura. “Não é o número ideal, mas é o que podemos atingir nesse momento. Número que representa parte do que os nossos servidores merecem”, declarou Roger.

A definição saiu durante reunião realizada na sexta, entre o prefeito e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Osório (SSPMO), liderados pelo presidente Jairo Cesar Pilar.

Inicialmente, o pedido do Sindicato era de 10%, baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A resposta da prefeitura foi de 3%. Depois de muita análise, o percentual acabou subindo para 6% com contraproposta do SSPMO de 8%. Após mais discussão, finalmente as duas partes chegaram a definição dos 7%. “Entendemos a reposição. Mas, temos que ter a responsabilidade de gerir o recurso com zelo e cuidado para seguir mantendo um serviço de qualidade a população”, reiterou Roger.

Conforme o prefeito, a ideia é poder realizar o reajuste até o final de abril. Considerando que a Administração ainda precisa realizar um pagamento retroativo, referente a março, o Executivo municipal acreditado que, até maio, todos os salários dos servidores já estejam pagos.

O projeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores e, caso seja aprovado, passará a valer após publicação no Diário Oficial.

