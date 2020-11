Em novembro e dezembro o Sesc/RS vai abrir cinco turmas do Curso Online de Preparação para o Voluntariado. O curso tem como objetivo capacitar indivíduos para a atuação em instituições sociais, bem como articular relações entre voluntários e entidades para fortalecer esta rede de solidariedade. As inscrições podem ser realizadas no site: www.sesc-rs.com.br/acaosocial/voluntariado. O valor do curso é de 10 reais para quem tiver o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, para idosos e estudantes e R$ 20 para o público em geral.

Cada turma vai ser dividida em quatro encontros, totalizando seis horas por capacitação. Alunos com mais de 75% de frequência têm direito a certificado. As datas disponíveis são de 17 a 20 de novembro; de 23 a 26 de novembro; de 01 a 04 de dezembro; de 08 a 11 de dezembro, e de 15 a 18 de dezembro.

Em um ambiente totalmente virtual, as aulas contemplam conteúdos como Conceito e História do Voluntariado, Princípios do Voluntariado, Direito e Responsabilidades do Voluntário e Formas para Realizar Voluntariado. No primeiro e último dia do Curso, os alunos participam de uma webconferência, proporcionando troca de conhecimento e esclarecimento de dúvidas em relação aos conteúdos. Ao final do curso, os participantes serão encaminhados para ações remotas e estarão aptos a participar de iniciativas do Programa Sesc de Voluntariado de forma presencial, assim que possível. Confira abaixo a agenda completa.

AGENDA

Curso On-line de Preparação para o Voluntariado

Novembro: de 17 a 21/11 e de 23 a 26/11.

Dezembro: de 01 a 04/12, de 08 a 11/12 e de 15 a 18/12.

Inscrições: www.sesc-rs.com.br/acaosocial/voluntariado.

Valores: R$ 10 para idosos, estudantes e usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 20 para o público em geral.