O novo cenário de enfrentamento à pandemia da Covid-19 impôs desafios a todo o planeta, mas também abriu espaço para a criatividade. Um dos incômodos de usar a máscara de proteção individual é o desconforto causado nas orelhas. Pensando nisso, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está doando 85 mil extensores de máscara aos gaúchos. Esta é uma campanha que abrange todas as regiões do nosso Estado, incluindo o Litoral Norte.

“Queremos incentivar as pessoas a continuarem se cuidando, para passarmos o mais rápido possível por todo este momento, cumprindo sim as medidas de proteção, mas não deixando de lado a saúde e o bem-estar”, explica o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

O material, que está sendo distribuído pelas equipes de Sesc, Senac e Sindicatos espalhados por todo o RS, é de fácil colocação e permite que a pessoa permaneça com a sua máscara por mais tempo, sem manuseá-la, evitando os ferimentos que as hastes dos tecidos têm causado devido ao uso prolongado.

Os extensores seguem sendo distribuídos, enquanto houver estoque nas unidades locais de Sesc, Senac e Sindicatos. Comércios, instituições sociais, estabelecimentos de saúde e muitos outros espaços públicos têm recebido as visitas das equipes e o incentivo para seguirem atentos aos cuidados contra o coronavírus. Para a aposentada Marisa Barbosa Klein, a ideia está aprovada: “Agradeço pela iniciativa de proporcionar com os extensores essa forma de bem-estar, pensando na nossa saúde”, enalteceu a professora aposentada, que atualmente mora em Tramandaí.

VALE RESSALTAR

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site: www.pertodevc.com.br.