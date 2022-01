OSÓRIO – Com a proximidade do início do ano letivo, os professores da cidade irão se preparar durante três dias em um seminário promovido pelo Sesc e pela prefeitura local. A iniciativa busca promover oportunidades de aperfeiçoamento profissional para docentes da rede municipal de ensino, além de fomentar o conhecimento de temáticas e práticas pedagógicas e incentivar o estudo sobre o cotidiano escolar.

Destinado a educadores e demais colaboradores da Secretaria Municipal de Educação, o evento inicia no dia 18 de fevereiro, às 18h, no Largo dos Estudantes, com a palestra de abertura “Competências Socioemocionais na Educação e na Vida do Educador – A educação no novo cenário da Pandemia”, ministrada por Eduardo Shinyashiki, neuropsicólogo, mestre em Liderança Educadora e especialista em Comunicação Verbal e Não Verbal.

No dia 21, será a vez da doutora em Educação e professora universitária Cris Vieira falar sobre “Educação para o Século XXI” e, posteriormente, o professor de Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem Guilherme Nogueira abordará as “Contribuições das Neurociências nos Processos Inclusivos”. O dia 22 inicia com a pedagoga Queila Vasconcelos explanando sobre “A Proposta Pedagógica para a Educação Infantil” e seguirá com o pesquisador Nelson Bittencourt com a palestra “Boas coisas acontecem para quem espera, as melhores acontecem para quem faz! Entendendo a importância do meu trabalho: bora fazer melhor! ”.

Mai informações em: www.sesc-rs.com.br/osorio ou pelos telefones: (51) 3601-2633 ou (51) 99365-7498 e também na sede do Sesc em Osório, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, na região central da cidade.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some