Dar oportunidade a jovens e adultos de cursar o Ensino Médio a distância gratuitamente e, ao mesmo tempo, obter uma qualificação profissional. Esse é o objetivo do projeto do Educação a Distância para Jovens e Adultos (EaD-EJA) do Serviço Social do Comércio (Sesc). Lançado neste mês, o projeto estará disponível para alunos de 13 estados, incluindo o RS.

Aqui no Estado, vão ser 34 municípios com polos, sendo dois no Litoral Norte: um em Torres e outro em Tramandaí. Nesta primeira fase, o Sesc EaD-EJA oferece como qualificação profissional o curso de Produção Cultural. Os estudantes que participarem da EaD-EJA terão também acesso a atividades presenciais e online de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc.

“Este novo projeto do Sesc visa contribuir com a redução da evasão escolar no Brasil. Acreditamos que compatibilizar o uso de uma plataforma de educação a distância, alinhada à momentos presenciais, dará mais flexibilidade a esse jovem e será um estímulo para que ele conclua o Ensino Médio. Somado a isso, o aluno vai sair com uma qualificação profissional. A nossa proposta é garantir a formação e ajudar a prepará-lo para os desafios da vida e do mundo do trabalho”, explica Cynthia Rodrigues, Gerente de Educação do Departamento Nacional do Sesc.

O Sesc EaD-EJA atende às orientações do Novo Ensino Médio que contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com itinerários formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação profissional. Além disso, o curso foi pensado de forma a ter uma linguagem com a qual o jovem se identifique. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações e maior interação dos participantes. “Optamos por um nível de ludicidade alta, com o uso de estratégias e de recursos mais elaborados – tanto pedagogicamente quanto em termos de produção multimídia”, esclarece Cynthia. Nesse contexto, podem ser empregados a simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias compatíveis com os objetivos do curso.

Outro ponto de destaque é a flexibilidade proporcionada pela educação a distância, que se mostra uma vantagem para a adesão dos alunos. “Muitos jovens têm dificuldade em conciliar a frequência escolar com a necessidade de trabalho e outras atividades diárias. O ensino remoto confere mais flexibilidade com a rotina do estudo, impactando positivamente na continuidade da formação. Estamos animados em transformar a educação para eles de forma permanente”, declara Cynthia.

O projeto é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso. As aulas serão 80% em formato virtual e 20% presencial, com atividades que proporcionem o intercâmbio com ações de outras áreas. O curso será desenvolvido em três semestres, com carga horária total de 1,2 mil horas. No total, serão oferecidas aproximadamente 2.500 vagas e ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional.

As inscrições seguem até a 20 de fevereiro e devem ser feitas pelo site: www.sesc.com.br/ead. Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais. O edital e mais informações estão disponíveis no link a seguir: ww2.senacead.com.br/pdf/EDITAL_PCG_EJA_001_2022.pdf. O início das aulas está previsto para março deste ano.

Foto: Divulgação

