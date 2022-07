Sesc Osório ainda tem vagas para o segundo semestre do projeto EAD-EJA

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições para o projeto Educação à Distância para Educação de Jovens e Adultos (EAD-EJA) do Serviço Social do Comércio do RS (Sesc-RS). Ao todo, o Sesc Osório está disponibilizando 20 vagas.

Voltadas para pessoas acima dos 18 anos que desejam concluir o Ensino Médio, as oportunidades são para o turno da noite. As pré-inscrições devem ser realizadas até 04/07, e a divulgação do resultado ocorre no dia seguinte (05/07). Os interessados podem obter mais informações e se cadastrar no site: www.sesc.com.br/atuacoes/educacao/educacao-a-distancia.

A data prevista para o início das aulas é 15 de agosto e os encontros ocorrerão em formato híbrido, com uma aula presencial obrigatória, às terças-feiras, que ocorrerá na sede do Senac Osório, na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, loja 1, na região central da cidade. Ao final do curso, os alunos receberão o diploma do Ensino Médio e da formação profissional em Produção Cultural. Os participantes devem ter renda mensal bruta máxima de três salários mínimos e ter finalizado o Ensino Fundamental para serem beneficiados com a bolsa de estudos.

A EAD-EJA Sesc-RS acontece em parceria com o Senac-RS, tem duração de 18 meses e, além dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), disponibiliza atividades de cultura, esporte e lazer. Além do município, o Sesc está oferecendo 1.766 oportunidades gratuitas em outras 34 cidades gaúchas, incluindo Torres e Tramandaí.

