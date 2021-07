Iniciou no último dia cinco de julho a 2ª edição da Campanha Futebol Tá na Mesa – Seja um Doador Campeão! A ação é uma parceria entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, o Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão e o Seleção do Bem 8, a qual irá beneficiar diversas instituições sociais gaúchas.

Até o dia 30 de julho, a população pode participar doando alimentos não perecíveis nas unidades Sesc e Senac de todo o RS. Em Osório, a entrega pode ser feita na sede do Sesc, Avenida Getúlio Vargas, 1.680 – Loja 1 – Parque Real.

A cada 10 quilos de alimentos entregues a pessoa tem direito a um cupom para concorrer a camisetas oficiais de Grêmio, Internacional, Seleção Brasileira e de outro times brasileiros como Flamengo e Atlético Mineiro, além de outros itens como bolas, chuteiras e luvas autografados pelos jogadores dos times, além dos tetra campeões mundiais Dunga e Taffarel.

O sorteio acontece no dia 06/08, durante live solidária na página do Sesc/RS no Facebook (www.facebook.com.br/sescrs), a partir das 19h e 30min.

CAMPANHA FUTEBOL TÁ NA MESA

A edição de 2020, que ocorreu nas cidades de Ijuí, Cruz Alta, Santa Rosa, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga, arrecadou 31,6 toneladas de alimento e beneficiou mais de 7,2 mil pessoas da região. Entre as entidades que receberam os alimentos estão à Casa da Criança Feliz, Sabeve e Lar Bom Abrigo de Ijuí; Apaes das cidades acima; Abefra de Santa Rosa; Lar Escola de São Luiz Gonzaga; Lar do Idoso de Santo Ângelo; e Asilo Santo Antônio e Liga de Combate ao Câncer de Cruz Alta.

Neste ano, com a expansão para todo o estado, mais instituições de diferentes cidades receberão os alimentos, que serão distribuídos pelo programa Mesa Brasil Sesc e Seleção do Bem 8. A segunda edição conta com o apoio dos projetos Fome de Aprender (idealizado pelo ex-jogador Tinga), Lance de Craque (realizado por D’Alessandro), das equipes do Grêmio e Internacional, do ex-goleiro Taffarel, do jogador Filipe Luís e de seus companheiros de Flamengo, e da Seleção Brasileira de Futebol.

Foto: Divulgação