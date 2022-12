Sesc retoma ações do Estação Verão no Litoral Gaúcho

O Litoral Gaúcho receberá, nos próximos meses, as tradicionais atividades de verão promovidas pelo Sesc há quase 20, com ações esportivas, de cultura e de lazer oferecidas aos veranistas, e que precisaram ser limitadas por conta da pandemia. Para retomar a intensa programação, as casas de praia em Tramandaí e Torres ficarão abertas nos meses de janeiro e fevereiro, com atrações como aulas de dança, alongamento, recreação e empréstimo de material esportivo gratuitamente, dentre outras.

Itinerante, a Recrearte preparou uma agenda de visitas em várias praias do Estado, com uma carreta que vira palco para teatro, música, recreação e sessões de cinema para encantar as comunidades. No esporte, o destaque é para o Circuito Verão Sesc de Esportes, que envolverá mais de 80 municípios em competições de Basquete, Beach Soccer, Beach Tennis, Câmbio, Futevôlei, Handbeach e Vôlei de duplas. As classificatórias iniciam em janeiro e a final está marcada para os dias 04 e 05/03, em Torres.

“É uma tradição. Nós temos ações durante o ano todo em nossas Unidades Operacionais pelo Estado e, no Verão, nós migramos essas atividades para as praias, no Litoral Norte e Litoral Sul, que é para onde migram as pessoas nesses meses de férias”, comenta Marcelo Afonso, gerente de Esportes e Lazer do Sesc. “No último ano, nós atuamos como apoiadores de iniciativas do Governo do Estado nas praias, mas estamos muito felizes de poder voltar à normalidade e promover as nossas atividades. Esperamos voltar ao patamar de 2019 e de 2020, oferecendo muitas atrações de lazer, esporte, dança, tudo aquilo que o veranista está acostumado a receber do Sesc no Litoral já há quase 20 anos”, projeta. A programação inicial já está no site do Sesc-RS e novidades serão divulgadas ao longo das próximas semanas.

