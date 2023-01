Sesc terá semana de atividades especiais para as crianças durante as Férias

OSÓRIO – Visando promover o aproveitamento do tempo livre das crianças durante o recesso escolar, incentivando hábitos saudáveis e a integração social, o Sesc abre suas portas através do projeto Brincando nas Férias. Nele, crianças de cinco a nove anos de idade, terão a oportunidade de participar de uma série de atividades, que incluem passeio na cidade, oficina de inglês, festa do pijama, futsal, dança, oficina de culinária, oficina dental, festa de carnaval e diversão em brinquedos infláveis. O projeto ocorrerá entre os dias 16 e 27 de janeiro e há poucas vagas ainda disponíveis.

As famílias interessadas devem procurar a Unidade, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.680, para garantir a inscrição. A matrícula custa R$ 190,00 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e 200 reais para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.sesc-rs.com.br/lazer/brincando-nas-ferias ou diretamente no Sesc Osório pelo telefone: (51) 3601-2633 ou Whatsapp: (51) 99365-7498.