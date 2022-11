Sessão da Câmara acontecerá na quarta-feira

OSÓRIO – Devido ao feriado da Proclamação da República na terça (15), a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores precisará ser transferida para quarta-feira (16). Na Ordem do Dia estão previstas a votação de dois Projetos de Lei (PLs), ambos de autoria do Executivo, além de dois Projetos de Decreto e um Requerimento. Todos os textos estão disponíveis na íntegra no site do Legislativo da cidade (camaraosorio.rs.gov.br). A Sessão terá início a partir das 19h e é aberta a toda comunidade. Lembrando que ela será transmitida pela Página do Facebook e também no Canal do Youtube da Câmara.