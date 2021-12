Sessão da Câmara foi realizada na noite de terça-feira (14). – Foto: Rita Rodrigues

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (14), mais uma Sessão da Câmara de Vereadores. A Sessão marcou o retorno dos vereadores João Pereira e Lucas Azevedo, ambos do MDB. O primeiro estava afastado do cargo desde o final de setembro, devido a problemas de saúde. Já o segundo, retorna ao Legislativo municipal para seu 3º mandato, após ter atuado como secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, nos primeiros 11 meses deste ano.

João Pereira precisou passar por cirurgias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No primeiro momento, ele destacou o trabalho de seu substituto, Julio Mirim, que ficou na Câmara pelos quase três meses que ficou afastado. João aproveitou o seu espaço de fala para agradecer a todos que estiveram ao seu lado durante esse tempo, com destaque para o seu assessor José Ron, a esposa Ana e o presidente da Câmara Ed Moraes. O vereador contou que Ed entrou em contato com a Brigada Militar (onde atuou por vários) para que pudesse fazer a escolta da ambulância onde estava João e abrisse caminho até a chegada ao Hospital Divina Providência, em Porto Alegre.

“Quero agradecer a todos que têm algum apreço por mim, que realizaram orações, pedidos de boas intenções para que eu pudesse me recuperar e estar aqui novamente, e sem sequelas”, declarou João Pereira. Para fechar, o vereador citou duas ‘grandes máximas” que ele passou a adotar no período de recuperação, uma em relação aos cuidados com a saúde e outra a questão da fé: “Pressão arterial alterada não tolera qualquer tolerância. Busquem socorro” e “Deus Misericordioso existe e está no meio de nós”.

João Pereira retornou ao Legislativo osoriense após se recuperar de um AVC.

Foto: Divulgação

LUCAS AZEVEDO

No retorno a Casa, o vereador falou sobre a experiência que conquistou trabalhando como secretário municipal. “Experiência incrível nesses 11 meses, de dificuldades, obstáculos, que eu minha equipe conseguimos ir vencendo a medida do tempo”, declarou. Azevedo aproveitou para parabenizar o trabalho da oposição (Bancada do PDT), que é, segundo ele, “uma oposição forte, mas com respeito”.

Em um segundo momento, Lucas destacou o trabalho de Dudu Pellegrini, que ocupou a sua cadeira, enquanto esteve no comando da pasta de Turismo e Cultura: “Quero parabenizar por esse baita trabalho que o Dudu fez. E tenho certeza que ele vai seguir fazendo agora na Secretaria (de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude), dando sequência ao nosso trabalho e realizando novos projetos”.

O vereador Lucas, não quis entrar em detalhes sobre as causas de sua saída da secretaria, mas fez questão de ressaltar: “Os princípios e valores que eu preservo estão acima de qualquer coisa. Na vida é melhor dar um passo para trás para dar dois passos para a frente. Então, tudo que estou fazendo é pensado e com muita responsabilidade”, enalteceu Azevedo. Por fim, o vereador ainda agradeceu aos amigos e a família, que é a “base de tudo” e colocou o seu Gabinete a disposição de toda a população.

Após 11 meses na Secretaria municipal de Turismo, Lucas Azevedo retornou a Câmara.

Foto: Divulgação

SESSÃO PLENÁRIA

Além dos já citados, também estiveram presentes na Sessão os seguintes vereadores: Charlon Muller e Ed Moraes do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Durante a Sessão foram votados quatro Pedidos de Providência, dois Requerimentos e um Pedido de Indicação. Também foi votado um Projetos de Lei (PL), de autoria di vereador Luiz Carlos Coelhão, o qual foi aprovado por unanimidade. O PL 173/2021 institui o Dia dos Desbravadores no município, sendo comemorado no 3º sábado do mês de setembro.

A data é escolhida porque, onde os adventistas do Sétimo Dia em todo o mundo comemoram o Dia dos Desbravadores, como forma de reconhecer a experiência e o serviço social realizado por jovens entre 10 e 15 anos, em estreita relação com as necessidades de suas comunidades.

Os Clubes dos Desbravadores reúnem esses jovens que já somam, hoje, mais de dois milhões em todo o mundo. Estão presentes em mais de 160 países, com 90 mil sedes. No Brasil, há em torno de 7,4 mil clubes ou para mais, distribuídos por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, com a participação de mais de 300 mil desbravadores.

As atividades desenvolvidas nesses clubes e, pelo Departamento do Clube de Desbravadores do Colégio Adventista de Osório, estes vinculados a Igreja Adventista do Sétimo Dia, objetivam o desenvolvimento físico, mental e espiritual dos jovens, envolvendo orientação sobre saúde, convívio social, família, trânsito, religião, consumo de fumo, drogas e álcool.

Surgidos na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos da América, expandiram-se progressivamente pelo mundo, no Brasil, suas origens datam dos anos 60 do século passado. Trata-se de um movimento que, mantido no seio de respeitada denominação religiosa, apresenta inegável marca humanista e cívica, acolhendo jovens, fortalecendo seu caráter e contribuindo para a sólida formação de cidadãos, como seres humanos comprometidos com a solidariedade.

PRÓXIMA SESSÃO – A próxima Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Osório está marcada para a próxima terça-feira (21), a partir das 19h.

