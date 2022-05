Show com vocalista da banda Seu Cuca ocorre hoje no Largo dos Estudantes

Vocalista da banda Seu Cuca, James Lima será atração da 3ª edição do Sopro Cultural.

OSÓRIO – Nesta sexta-feira (27), o Largo dos Estudantes Sônia Chemale recebe a 3ª edição do Sopro Cultural. O evento gratuito, que acontece uma vez por mês, é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. A feira multicultural tem como objetivo integrar todos os comerciantes, artistas e instituições da cidade com a comunidade local.

Desta vez, o evento terá como principal atração James Lima, o vocalista do grupo carioca Seu Cuca. Ele trará um copilado com diversos sucessos do grupo como Já Que Você Não Me Quer Mais, Não Há e O Seu Lugar, além de algumas músicas da sua carreira solo. A música local também será representada, com a apresentação da banda do Louies. Também haverá o show do grupo de MPB e Pop Rock Flor de Mar.

As atrações musicais começam a partir das 17h. Mas, vale ressaltar que o Sopro Cultural terá início já às 10h, quando os expositores da cidade vão expor seus artesanatos e produtos gastronômicos. Além disso, haverá brinquedo inflável para as crianças.

