Sicredi Caminho das Águas inaugura usina solar para suprir demanda da região

Entra em funcionamento nos próximos dias, em Osório, a Usina Solar Padre Jorge Annecken, que suprirá a demanda energética das agências da Sicredi Caminho das Águas instaladas no campo de atendimento da CEEE, no Litoral. Ao todo, serão 13 municípios contemplados. São eles: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Itati, Maquiné, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Três Cachoeiras. Ela também atenderá as futuras agências da Sicredi Caminho das Águas que serão inauguradas, entre elas a de Xangri-lá, a partir de 22 de dezembro.

O sistema conta com 628 módulos de 510Wp e ocupa uma área de três mil metros quadrados. O acesso será por uma estrada vicinal na altura do quilômetro nove da Estrada do Mar, na localidade de Rincão da Cadeia. Conforme explica a assessora de Infraestrutura e Guardiã do Bem-Estar da cooperativa, Jainara Garcia Fischer, o investimento total foi de aproximadamente R$ 1,8 milhão, referente ao projeto e execução de toda a infraestrutura, além da aquisição do imóvel. A estimativa é de que o investimento seja recuperado dentro de sete anos com a economia na conta de energia.

A usina foi batizada com o nome do religioso que, em 1923, liderou o grupo de 26 pequenos produtores que se juntaram para formar a então Caixa Rural de Rolante, que mais tarde se tornaria Sicredi Caminho das Águas. Atualmente, a cooperativa possui mais de 36 mil associados no litoral gaúcho, com agências em 15 municípios da região, incluindo Osório.

Usina no Paranhana em 2023

A cooperativa já está em fase de orçamento para a instalação de uma segunda usina solar, com previsão de inauguração em 2023, que vai atender as agências que estão localizadas no Vale do Paranhana, a qual atenderá outras nove cidades. “O propósito da cooperativa é liberar o potencial das pessoas e negócios. Já há alguns anos a Sicredi Caminho das Águas é referência na concessão de crédito sustentável para projetos de energia solar, gerando economia para milhares de famílias e negócios da nossa região. E nada melhor do que gerarmos a própria energia para reafirmar nosso compromisso com a sustentabilidade da região” afirma o diretor-executivo da Sicredi Caminho das Águas, Sherlei Zucchetti, no papel de Farol da Cultura da cooperativa.

Desde 2018, a Sicredi Caminho das Águas já financiou mais de três mil projetos de energia fotovoltaica para associados em sua área de atuação, totalizando mais de R$ 133 milhões em crédito concedido. Somente no ano passado, o Sistema Sicredi liberou mais de R$ 1 bilhão em crédito para geração de energia solar. Estima-se que 40% dos projetos de energia solar no RS são viabilizados via Sicredi.

Sobre a Sicredi Caminho das Águas

Constituída em 1923, a Sicredi Caminho das Águas oferece um portfólio completo para liberar o potencial das pessoas e dos negócios. Com mais de 300 soluções financeiras, a cooperativa reúne mais de 75 mil associados em 33 municípios no Vale do Paranhana, Vale do Sinos e Litoral do Rio Grande do Sul. Com sede em Rolante/RS, a Sicredi Caminho das Águas é integrante do Sistema Sicredi, composto por 108 cooperativas distribuídas pelo Brasil.

Foto: Divulgação