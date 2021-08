A Sicredi está com mais de 800 vagas de empregos abertas em todo o país. No Rio Grande do Sul são aproximadamente 300 vagas disponíveis, sendo 38 para 15 cidades do Litoral Norte. Em Osório são duas vagas para os cargos de Gerente de Negócios Agro I e Gerente de Negócios PF I (veja a relação de vagas disponíveis na região no final da matéria).

O Sicredi não informa os salários na oferta de vagas, mas oferece aos seus colaboradores vários benefícios, dentre eles: plano de saúde; vale refeição e alimentação por volta de R$ 1,6 mil mensais; plano odontológico; auxílio creche; auxílio educação, etc.

Para se candidatar às vagas é necessário acessar o site do Sicredi () e cadastrar o currículo na vaga pretendida. Vale ressaltar que a empresa divulga os salários das oportunidades somente no momento da entrevista. No quadro de vagas do site de inscrição é possível ainda usar um filtro e escolher a oportunidade por cidade de lotação e também o tipo da vaga (efetivo, aprendiz, trainee, estágio ou banco de talentos).

Para as vagas de estágio normalmente é exigido estar cursando nível superior nas áreas em que o banco atua, como: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira e Gestão do Agronegócios. Já para as vagas efetivas o banco pede formação superior completa nestas áreas correlatas ao cargo e ainda pode exigir certificação CPA 10 ou CPA 20 da A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

VAGAS DISPONÍVEIS PARA O LITORAL NORTE (38)

Arroio do Sal (2) – Gerente de Negócios PF e Gerente de Negócios PJ I.

Balneário Pinhal (1) – Gerente de Negócios PJ I.

Capão da Canoa (7) – Assistente de Negócios (ambiente virtual), Assistente de Negócios PJ, Estagiário Administrativo, Gerente de Negócios PF I (2) e Gerente de Negócios PJ I (2).

Cidreira (3) – Gerente Administrativo Financeiro, Gerente de Negócios PF I e Gerente de Negócios PJ I.

Imbé (1) – Gerente de Negócios PJ I.

Itati (2) – Gerente de Negócios Agro I e Gerente de Negócios PF I.

Maquiné (2) – Assistente de Negócios PJ e Gerente de Negócios PF I.

Mostardas (2) – Gerente AdministrativoFinanceiroe Gerente de Negócios PJ I.

Osório (2) – Gerente de Negócios Agro I e Gerente de Negócios PF I.

Palmares do Sul (2) – Assistente de Negócios (ambiente virtual) e Gerente de Negócios PF I.

Santo Antônio da Patrulha (2) – Gerente de Negócios Agro I e Gerente de Negócios PJ I.

Terra Areia (6) – Assistente de Atendimento, Assistente de Negócios Agro, Assistentes de Negócios (ambiente virtual), Assistente de Negócios PF, Assistente de Negócios PJ e Gerente de Negócios PF I.

Torres (2) – Gerente de Negócios PJ I (2).

Tramandaí (3) – Gerente de Negócios PF I e Gerente de Negócios PJ I (2).

Três Cachoeiras (1) – Gerente de Negócios PJ I.

