OSÓRIO – O FGTAS/Sine está realizando uma série de ações no Litoral Norte gaúcho. Durante toda a segunda-feira (25), o Sine Móvel esteve na Vila Olímpica oferecendo serviços como: Encaminhamento de vagas de emprego, orientações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital, renovação e teste de habilidade de Carteira de Artesão, e atendimento a empresários para a abertura de vagas e intermediação de mão de obra.

A iniciativa, que contou com a participação do coordenador da Agência FGTAS/SINE de Osório, Romi Kras Hahn, e do coordenador regional, Aclenei Romero de Jesus, beneficiou dezenas de moradores dos bairros Primavera, Medianeira, Caravágio, Farroupilha e Porto Lacustre. Também estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores Charlon Muller e o secretário municipal de Saúde Danjo Renê.

Conforme Hahn, estão sendo oferecidas 959 oportunidades de emprego na região. Do total de vagas abertas, 83,8% não exigem experiência, 42,1% exigem Ensino Fundamental completo e 29,9%, Ensino Médio completo. Entre as ocupações com os maiores números de vagas estão operador de caixa, servente de obras, atendente de lojas e mercados, vendedor de comércio varejista, repositor de mercadorias, faxineiro e garçom.

Após a passagem por Osório, o Sine Móvel segue na região. Estão programadas visitas nas seguintes cidades: Balneário Pinhal (25/01), Santo Antônio da Patrulha (26/01), Imbé 27/01), Tramandaí (28/01) e Torres (31/01).

