Sine Móvel passará por cidades do Litoral

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) informou que o Sine Móvel estará passando por diversas cidades do Litoral Norte gaúcho durante a temporada de Verão. A unidade móvel participa da Operação Verão com os serviços de intermediação de mão de obra, orientações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital, além de renovação e teste de habilidade para obtenção da Carteira de Artesão. Serão disponibilizados dois funcionários para atender a população, havendo rampa de acesso para os cadeirantes.

Ao todo, a unidade móvel oferecerá 654 vagas de emprego para as seguintes especialidades: Açougueiro, Alimentador de linha de produção, Atendente de farmácia – balconista, Atendente de lanchonete, Atendente de lojas e mercados, Auxiliar nos serviços de alimentação, Barista, Barman, Camareiro de hotel, Cortador de roupas, Cozinheiro geral, Empregado doméstico arrumador, Empregado doméstico nos serviços gerais, Encanador, Faxineiro, Fiscal de loja, Frentista, Garçom, Mecânico de manutenção de automóveis, Motocicleta, Mecânico de refrigeração, Motorista de furgão ou veículo similar, Operador de caixa, Padeiro, Pedreiro, Porteiro de edifícios, Projetista de móveis, Recepcionista de hotel, Recreador, Repositor de mercadorias, Servente de obras, Soldador, Técnico mecânico, Vendedor de comercio varejista e Vendedor pracista, etc.

A primeira parada foi em Capão da Canoa, na quinta-feira (5). No sábado (7), o Sine Móvel estará em Balneário Pinhal. Dando continuidade, o Sine Móvel estará em Osório no dia 18 deste mês. Até o dia 05/02, a Unidade ainda passará por Tramandaí (19/01), Imbé (20/01), Xangri-lá (21/01), Torres (03/02) e Terra de Areia (04/02), encerrando o percurso em Santo Antônio da Patrulha, no dia 05/02.

Foto: Divulgação

Legenda: Sine Móvel estará em Osório no dia 18 de janeiro.