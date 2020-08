O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac realiza o Festival de Gastronomia – Uma viagem pelos sabores do Brasil entre 29 de julho e 28 de agosto. O evento on-line e ao vivo terá a presença de vários chefs do Senac de todo o Brasil, que irão ensinar o preparo de receitas típicas com um toque especial. A inscrição é gratuita e a programação completa pode ser consultada no site www.senacrs.com.br/festivalgastronomia/.

A abertura do Festival será realizada no dia 29 de julho, às 19h, na página do Facebook do Senac-RS, com o chef e professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Mamadou Sène. Mamadou estudou história na Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) e frequentou o curso de cozinha e hotelaria da École Hotelière de Dakar, na França. O professor, reconhecido na Gastronomia, também atua como consultor de diversos restaurantes em Porto Alegre, além de participar de eventos gastronômicos, palestras e workshops. Após a abertura do Festival, a programação segue com atividades voltadas apenas aos inscritos.

O evento será divido em dois momentos centrais. Entre 29 de julho e 7 de agosto, os chefs do Senac Rio Grande do Sul serão os responsáveis pelas atividades on-line e prometem trazer os sabores do Pampa à Serra gaúcha. Já entre 12 e 29 de agosto, o Festival trará chefs de outros estados para apresentar receitas de todo o Brasil. Além disso, o evento terá uma oficina especial com o Sesc/RS sobre reaproveitamento de alimentos no dia 30 de julho, às 15h. Outro destaque da programação é o duelo das moquecas capixaba e baiana, no dia 13 de agosto (19h).

Será um mês intenso de programação gastronômica gratuita. Por meio da inscrição, o participante também garante o recebimento de e-book com as receitas, que será enviado após o término do Festival de Gastronomia.

Programação Festival de Gastronomia

Inscrições gratuitas pelo site: www.senacrs.com.br/festivalgastronomia/

Plataformas: Facebook Senac-RS e Youtube Senac-RS.

*Após inscrição, os participantes receberão, por e-mail, o link para assistir o Festival e um e-book ao final do evento.

29 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Fusion Cuisine

Chef Mamadou Sène (Faculdade Senac POA)

Horário: 19h – Abertura do Festival

Entrada: Burrata ao Pesto de Tomate Seco e Hortelã

Prato Principal: Médaillon ao Molho de Shitake Mel e Gengibre

Acompanhamento: Risoto Milanês com Presunto de Parma Crocante

Sobremesa: Mousse de Chocolate com Pimentas da Jamaica e Cayenne

Plataforma: Facebook do Senac-RS

Atividade ao vivo: Sabores do Gaúcho – “Risoto de Costela e Pinhão”

Chef Gilles Saraiva (Treinador Competições Senac)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

30 DE JULHO – QUINTA-FEIRA

Atividade ao vivo: A tradicional Cuca Alemã com Creme de Café e Streusel

Chef Cátia Leal (Senac Santa Cruz do Sul)

Horário: 15h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

31 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Cozinha com reaproveitamento de alimentos em parceria com Mesa Brasil Sesc

Horário: 15h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

Atividade ao vivo: Terroir Gaúcho: uma história de sucesso e a harmonização de vinhos com comida. Da imigração à taça

Chef Felipe Biondo (Senac Bento Gonçalves e treinador Competições Senac) e sommelier Natália Pezzi (Senac Caxias do Sul)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

3 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA

Atividade ao vivo: A imigração italiana e a cultura dos assados gaúchos – “Ravioli de Pernil de Cordeiro”

Chef Leonardo Cruz (Faculdade Senac POA)

Horário: 15h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

Atividade ao vivo: Os sabores da Serra Gaúcha – “Paçoca de Pinhão” com acompanhamentos (pão e linguiça colonial e maionese de abacate)

Chef Endrigo Sedrez (Senac Gramado)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

4 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

Atividade ao vivo: Doces de Pelotas: a História do Camafeu

Chef Bryan Fontoura (Senac Pelotas)

Horário: 15h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

Atividade ao vivo: Um passeio pelo Litoral Gaúcho – “Tainha à Atlântida”

Chef Gabriel Maschio (Senac Tramandaí)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

5 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Tradicional pão feito na Serra Gaúcha por imigrantes italianos – “Pão colonial com fermento de batata”

Chef Michel Bortolotto (Senac Caxias do Sul)

Horário: 15h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

Atividade ao vivo: Entremet Cheesecake de frutas amarelas (empratado)

Chef Sharisy Lauxen (FSPOA)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

6 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Atividade ao vivo: “Trança folhada de chocolate”(nesta receita a técnica do folhado com a qualidade do chocolate de Gramado fazem a combinação perfeita)

Chef Larissa Corrêa da Costa Marques (Senac Gramado)

Horário: 15h

Ao vivo: A primeira mordida uma explosão de sabores – “Bomba de Cisne Branco”

Diretor regional Sesc/Senac, José Paulo da Rosa

Horário: 19h

Plataforma: Facebook do Senac-RS

7 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Atividade ao vivo: “Blondie Brownie com mousse de caramelo salgado e morangos frescos”

Chef Vanessa Andrade (Senac Caxias do Sul)

Horário: 15h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

Atividade ao vivo: Uma viagem ao Pampa Gaúcho “Paleta de Cordeiro Desossada Recheada com Linguiça Colonial”

Chef Bruno Ivanoff (Faculdade Senac POA)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

Em breve mais informações da programação

com os chefs do Senac de outros estados.

12 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

Atividade ao vivo: “Matambre Suíno, com Farofa de Maça e Sálvia, servido com Panaché de Legumes com Vinagrete Quente de Bacon

Chef Bruno Ivanoff (Faculdade Senac POA)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

13 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Culinária Indígena

Horário: 19h

Plataforma: Facebook do Senac-RS

14 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Rubacão paraibano

Horário: 19h

17 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA

Atividade ao vivo: Prato vegano

Horário: 19h

18 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

Atividade ao vivo: Cozinha autoral: Carne de Sol X Charque

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

19 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Comida mineira

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

20 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Aula ao vivo: Comida italiana

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

21 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Petiscos de Boteco

Horário: 19h

Plataforma: Facebook do Senac-RS

24 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA

Atividade ao vivo: Duelo de Moquecas: Capixaba e Baiana

Horário: 19h

Plataforma: Facebook do Senac-RS

25 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

Atividade ao vivo: Maffé Culinária típica senegalesa, feita a base de amendoim agregada a uma proteína

Chef Mamadou Sène (Faculdade Senac POA)

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

26 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Em breve mais informações

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

27 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Em breve mais informações

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS

28 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Atividade ao vivo: Encerramento do Festival

Horário: 19h

Plataforma: Youtube do Senac-RS