Diversos sites do governo foram alvos de ataques hacker na madrugada de terça-feira (8). As páginas do Piratini, Secretaria Estadual de Saúde (SES), da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), do Detran e da Procergs foram algumas entre as afetadas.

O ataque foi registrado à 1h e identificado pelas equipes à 1h e 19min de terça, o que levou os portais a serem tirados do ar por precaução antes das 2h. Desde então, os servidores trabalhavam para restabelecer o acesso. Entretanto o ato se deu em um ambiente restrito e não gerou perda de dados ou vazamento de informações pessoais. Com isso, os horários agendados pela população em serviços vinculados ao governo estadual foram cumpridos ao longo do dia, com restrição apenas à realização de novos agendamentos, funcionalidade agora novamente disponível.

Os sites do governo estadual que estavam indisponíveis desde a madrugada de terça-feira (8) voltaram ao ar às 19h e 30min. O acesso indevido que deixou os portais fora de uso colocou em ação o plano de contingência desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), responsável pela administração das páginas.

Investimentos em segurança

A modernização de processos e a digitalização de serviços são alguns dos princípios orientadores da gestão estadual, e a sua consolidação passa necessariamente pelo investimento em segurança digital, além da atenção para o respeito à legislação ligada ao tema, como a recente Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, destaca os esforços da administração para o cumprimento das exigências de segurança e a prontidão na resposta pela Procergs. No período 2022/2023 estão previstos cerca de R$ 90 milhões para investimento em segurança e modernização dos sistemas da Procergs. Com a volta ao ar em segurança dos portais do governo estadual, a equipe da Procergs agora busca a identificação da autoria dos ataques para a adoção das medidas pertinentes.

