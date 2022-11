Só Canela e Fut dos Guris são os campeões da Copa Vandrei de Futebol Sete

OSÓRIO – Entre sexta-feira (4) e domingo (6), a Arena Sports Bar recebeu a Copa Vandrei Materiais de Construção de Futebol Sete. A competição contou com a participação de 20 equipes de Osório e de cidades da região. Os jogos foram disputados em dois tempos de 10 minutos cada, sendo as finais ocorrendo em dois tempos de 15 minutos.

Na Série Prata, 12 times foram divididos em três grupos com quatro, onde jogavam entre si, avançando os dois primeiros e os dois melhores terceiros para o mata-mata. Após bons jogos, duas equipes chegaram a decisão. O Fut dos Guris chegou à final invicto. Eles terminaram a primeira fase com a melhor campanha, vencendo o Lille por 2 a 0, empatando em 0 a 0 com o Jaguaras e derrotando o Falcon por 1 a 0. Nas quartas de final, depois de um empate sem gols no tempo normal, o time derrotou o Filler nos pênaltis por 3 a 2. Já nas semifinais, vitória por 2 a 0 para cima do Fut Segunda.

Já o Nato Car teve mais dificuldade para avançar até a final. Na primeira fase, a equipe estreou com vitória sobre o Filler por 2 a 1. Na segunda rodada, derrota para o Fut Segunda por 1 a 0. E no último jogo, vitória por 1 a 0 sobre o Nova Roma. Avançando em primeiro no grupo A, o Nato Car encarou o Falcon nas quartas. Depois de empatar em1 a 1 com a bola rolando, o time levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 2. Já nas semifinais, mais um empate em 1 a 1, dessa vez contra a Ponte e Preta e nova vitória nas penalidades, pelo placar de 2 a 1.

FINAL DA SÉRIE PRATA

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gol. Com posse de bola, o Fut dos Guris só chegou com perigo em uma cobrança de falta de longe de Gregor, onde Nathan desviou de cabeça para trás e quase acabou marcando contra. Já o Nata Car, teve uma finalização. Após bola cruzada para área, Nathan cabeceou e o goleiro Ricardo segurou firme.

Na segunda etapa, o jogo melhorou. O Fut dos Guris conseguiu abrir o marcador em uma jogada de bola parada. Gregor cobrou falta, a bola passou por baixo da barreira, não dando chance de defesas para o goleiro Rafael: 1 a 0. Com o gol sofrido, o Nata Car foi para cima e quase empatou. Mathias arriscou chute da entrada da área e o goleiro Ricardo conseguiu defender. Em nova jogada, após cobrança de escanteio, Nathan cabeceou sozinho, mas a bola foi por cima. Se segurando atrás, o Fut dos Guris conseguiu matar o jogo em um lance rápido. O goleiro Ricardo fez um lançamento longo para Maicon, que só deu um toque para encobrir Rafael e fazer o 2 a 0, dando números finais a partida.

Além do troféu, o Fut dos Guris levou para casa 10 caixas de cerveja (litrão). O vice-campeão Nata Car ganhou cinco caixas. Já na disputa do terceiro lugar, a Ponte Preta, após empate sem gols no tempo normal, derrotou o Fut Segunda nos pênaltis por 3 a 2. Após os cinco primeiros batedores marcarem, Barriga mandou no travessão a última cobrança, confirmando o 3º lugar para a Ponte. Além da taça de 3º colocado, a Ponte conquistou três caixas de litrão.

SÉRIE OURO

Oito equipes disputaram a competição. Elas foram divididas em duas chaves com quatro, onde jogaram entre si, avançando as duas primeiras de cada grupo para as semifinais. Após grandes jogos, Só Canela e Resenha/Falência chegaram a grande decisão.

O time osoriense, um dos favoritos ao título, chegou a final de maneira invicta. Na primeira fase foram três vitórias: 4 a 1 no Águia, 2 a 0 no Resenha e 2 a 0 no Puma. Já nas semifinais, outro triunfo por 2 a 0, dessa vez para cima do Santomé. Já a equipe do Resenha/Falência (junção dos times do Resenha de Santo Antônio e do Falência de Osório) tiveram mais dificuldade para chegar a decisão.

Depois de estrear com vitória sobre o Puma por 1 a 0, o time acabou sendo derrotado pelo Só Canela pelo placar de 2 a 0. Na última rodada, o Resenha/Falência precisava de um empate para se classificar e foi justamente o que conseguiu: 1 a 1 contra o Águia. Nas semifinais, a equipe conseguiu segurar o Cupim e, depois de um empate sem gols, venceu nos pênaltis por 2 a 1, com o goleiro Valmor sendo o herói da classificação pegando dois dos três pênaltis.

FINAL

A grande final foi marcada por um clima hostil e de revanche. Logo no início da partida, uma falta para o Só Canela gerou uma confusão entre os jogadores e comissão técnica das duas equipes. No final, o goleiro Vitor (Só Canela) e Agnaldo (Falência) acabaram sendo expulsos.

Na 1ª finalização do jogo, após escanteio para o Só Canela, Patinho chutou de 1ª e Valmor defendeu em dois tempos. Logo após, Jajá (Falência) deu uma entrada em Balo (Só Canela) e novamente houve confusão. Após mais bate-boca e membros das duas comissões técnicas serem colocados para fora da quadra, a partida pode continuar.

Com a bola rolando, o Só Canela começou a tomar conta da partida. Patinho perdeu uma chance clara de frente para o gol, onde chutou para fora. Na sequência, o camisa 11 do Só Canela tocou para William que chutou no canto de Valmor, mas o goleiro do Falência conseguiu defender. Após boa jogada, o Só Canela abriu o placar com Jean, na assistência de Patinho: 1 a 0. O Falência tentou o empate, mas foi para o intervalo com desvantagem no marcador. Cionan abriu para Jajá que bateu cruzado para fora. No lance seguinte, Jajá recebeu sozinho na área e de primeira finalizou novamente para fora.

2º TEMPO

A segunda etapa começou movimentada. Patinho teve chance clara de frente para o gol e chutou para fora. Na sequência, o Falência teve duas chances para empatar, mas acabou parando no goleiro Fernando. Em cobrança de falta de longe de Bruno Aliardi, o Só Canela fez 2 a 0. O camisa 14 contou com um desvio no meio do caminho que acabou matando o goleiro Valmor.

Com a vantagem, o Só Canela recuou e viu o Falência criar algumas chances, sempre em chutes de longa distância e com perigo ao gol de Fernando. E na base do toque de bola, o Só Canela chegou ao terceiro gol. Jean finalizou, Valmor fez grande defesa e no rebote Ryan fez 3 a 0. Próximo do final, Patinho recebeu lançamento e de cavadinha deu um toque na saída de Valmor para fazer o quarto e dar números finais ao jogo.

Além do troféu, o Só Canela levou para casa a quantia de dois mil reais. O vice-campeão Resenha/Falência ganhou mil reais. Já na disputa do terceiro lugar, após empate em 1 a 1, o Cupim levou a melhor ao vencer o Santomé nos pênaltis por 4 a 3. O goleiro Willian foi o nome da vitória ao pegar a primeira cobrança da série alternada. Além da taça de 3º colocado, o Cupim conquistou o prêmio de R$ 500,00.

Só Canela foi campeão da Copa Vandrei de Futebol 7 – Série Ouro.

