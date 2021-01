Como diz o ditado em que a “união faz a força” de nada adianta estar unido se o objetivo não for para alcançar um bem maior para a coletividade. Um exemplo nefasto da união está nos partidos de esquerda em que suas ações visam o bem destes e de travar o do próximo ou de quem esteja bem-intencionado. Outro caso é da união que resulta em aglomeração, que em tempos de pandemia significa aumento de casos de coronavírus e que vem a prejudicar uma sociedade inteira, seja na economia, na perda de entes queridos ou no sofrimento de quem passa pelo processo infeccioso mais grave.

No litoral norte um grande exemplo positivo de união foi concretizado no dia de ontem com a abertura de mais 10 leitos de UTI no Hospital São Vicente de Paulo. A união dos municípios através da Amlinorte, da diretoria do Hospital, da secretaria da Saúde do Estado, deputados federais Alceu Moreira e Bibo Nunes e do deputado estadual e futuro presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza concretizaram este anseio da comunidade litorânea. Nesta união se buscou o bem comum a um grande número de pessoas, demonstrando seu alto grau de positivismo.

O Hospital São Vicente de Paulo deu mais um salto de qualidade e resolutividade para atender aos osorienses e a todos que se socorrem nesta maravilhosa instituição de saúde. O trabalho abnegado da comunidade, de sua diretoria, dos funcionários, médicos e enfermeiras fizeram merecer este novo investimento. Assim a sociedade toda ganha e a vida de cada um é valorizada, cuidada e salva por agora se ter condições melhores para isso.

O ato que antecedeu à inauguração serviu para que cada liderança, em suas esferas de atuação, pudessem ratificar seu compromisso em salvar vidas, de bem cuidar do povo ao qual estão a servir. A cidade só tem a agradecer a estes valorosos homens públicos que vieram a fazer a diferença no cuidado com a saúde.

A soma dos esforços da comunidade ao longo dos últimos dois anos fez com que nossa casa de saúde ganhasse sobrevida e passasse por profundas mudanças organizacionais, administrativas e financeiras. As campanhas de troco solidário, bingos, doações em contas, materiais, alimentos e outros tantos objetos que reduzem custos e permitem aplica o pouco em melhorias. Assim ocorreu com todos os quartos da ala SUS que forma totalmente reformados e ampliados para atendimento geral. Agora são os quartos das unidades de internação particular e convênios. Foi a comunidade que conquistou e possibilitou que uma boa gestão maximizasse os recursos buscando oferecer o melhor, mesmo com a redução de investimentos da Prefeitura ao longo dos últimos anos e que agora há a promessa o prefeito Roger afirma que vai cuidar mais do nosso querido São Vicente de Paulo.

A comunidade tem que continuar unida e prestativa com nosso hospital, pois é somando todos estes esforços que a cidade avança e que tenhamos muito mais e melhor no atendimento à Saúde.

Resta agora buscarmos a certeza de que estes 20 leitos de UTI permaneçam a disposição de nosso hospital e assim terminando com a carência de décadas de leitos de tratamento intensivo que por vezes houveram óbitos na busca por leito. Assim a comunidade deseja e o governador Eduardo Leite e a secretária Arita Bergman entenderam o recado dado durante o evento de inauguração dos novos leitos de UTI. A comunidade agradece.