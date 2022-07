Sopro Cultural terá duas edições em julho

OSÓRIO – Sucesso de público desde a primeira edição, a organização do Sopro Cultural irá realizar duas edições do evento neste mês de julho. No sábado (2), acontece a primeira edição, com o tema de Festa Julina. O evento é realizado em parceria com a prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura.

Segundo um dos idealizadores do evento, Luiz Guilherme Rebechi (Lugui), além dos shows musicais, brinquedos infláveis para as crianças e dos expositores, também haverá a venda de comidas e bebidas típicas, além de realização de brincadeiras como pescaria, entre outras. Como é de costume, o Sopro Cultural vai ser realizado no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, com início a partir das 14h.

SEGUNDA EDIÇÃO

No dia 16 de julho está marcada a sua edição do Sopro. Novamente, com a temática Festa Julina, o evento também vai ser em alusão ao dia mundial do Rock, celebrado no dia 13/07. Para marcar a data a atração principal será a Banda Vera Loca, que está completando 20 anos de carreira.

Segundo o assessor de Cultura, Eraldo Juninho, a presença do grupo só foi possível graças a uma parceria realizada entre a prefeitura local e o Sesc: “Esse é um tipo de política pública que eu acredito possibilitar que um empresário ou pessoa engajada na área de produção queiram fazer a gente ajudar com projeto, estrutura, e isso fomenta o comércio local”, declarou Juninho.

