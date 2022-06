Sumiço de moradores no Litoral está sendo investigado

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da manhã de sábado (28), quando moradores do balneário de Santa Terezinha, em Imbé, ouviram disparos de tiros. Imediatamente os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado. Ao chegarem na casa, os agentes encontraram a cerca da residência dobrada e danifica e a porta aberta.

Conforme a BM, um cachorro da raça Rottwiller foi encontrado morto próximo ao portão. Ele foi enterrado pelos policiais no pátio da casa. Já dentro da moradia, ninguém foi encontrado. Durante as buscas foram encontradas duas munições calibre nove milímetros. Uma cama foi encontrada virada contra a parede, o que, segundo a Polícia, poderia ter sido usada pelos moradores para se esconderem. Na casa ainda foram recolhidos documentos das vítimas, além de materiais sem procedência como capacetes e ferramentas.

Vizinhos relataram aos brigadianos que há pouco tempo o local começou a ser habitado por algumas pessoas, as quais utilizavam como ponto de tráfico. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil segue com as investigações. Vale ressaltar que tanto os nomes das pessoas desaparecidas quanto o número de vítimas não foi divulgado.

Foto: PC

