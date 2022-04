Vai começar no domingo (3), a Supercopa Litoral Norte de Futebol 7 – Série Prata. A competição organizada pela Liga Futebol 7 do Litoral Norte (LF7LN) acontece no Bola Cheia, localizado na Estrada da Perua, 995, em Osório. Ao todo, 20 equipes, de sete cidades, vão disputar a competição, incluindo 12 times de Osório.

Os representantes de Osório são: Bahia Show, BG Fut 7, Falcon Kai, Filler, Jaguaras, Juventus, Nova Roma, Panela Velha, PSG, Saidera dos Bohemios, Santo Mé e Tróia. Além deles, vão disputar a competição as seguintes equipes: Amigos do Futebol (Terra Areia), Confiança (Torres), Favela City (Capão da Canoa), Largados (Capão da Canoa), Puma (Tramandaí), Resenha (Santo Antônio da Patrulha), River (Imbé) e Sport Club Local (Tramandaí).

PREMIAÇÃO – Vão ser cinco domingos de jogos, com as finais marcadas para o dia 1º de maio. O campeão ganhará troféu, medalhas, 1,5 mil reais, 14 fardamentos da Soker Uniformes e inscrição paga da Supercopa dos Campeões em dezembro. O segundo lugar ganhará troféu, medalhas, 800 reais e inscrição paga da Supercopa dos Campeões em dezembro. Já o terceiro colocado ganha troféu, medalhas e 300 reais em dinheiro. Além disso serão entregues troféus para artilheiro, líder de assistências e melhor goleiro.

COMPETIÇÃO – As 20 equipes serão divididas em cinco grupos com quatro equipes, onde jogarão entre si, avançando as três melhores de cada chave e o melhor quarto colocado para as oitavas de final. A seguir veja as chaves e os jogos da primeira rodada:

GRUPO A – Falcon, Bahia Show, Panela Velha e Sport Club Local.

GRUPO B – Saideira, PSG, Favela City e Resenha.

GRUPO C – River Imbé, Santo Mé, Puma e Tróia.

GRUPO D – Nova Roma, Juventus, Jaguaras e Amigos do Futebol.

GRUPO E – Confiança, Filler, BG Fut 7 e Largados.

1ª RODADA (03/04) – A partir das 10h e 30min

Falcon Kai X Sport Club Local A Bahia Show X Panela Velha A Saideira dos Bohemios X Resenha B PSG Osório X Favela City B River Imbé X Tróia C Santo Mé X Puma C Nova Roma X Amigos do Futebol D Juventus X Jaguaras D Confiança X Largados E Filler X BG Fut 7 E

