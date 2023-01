Supercopa Litoral Norte – Série Ouro de Futebol Sete inicia no domingo

OSÓRIO – A partir de domingo (15), as quadras do Bola Cheia começarão a receber a Supercopa Litoral Norte – Série Ouro de Futebol Sete. A competição, organizada pela Liga Futebol 7 Litoral Norte (LF7LN), marca o início dos campeonatos de Futebol Society na região em 2023.

Ao todo, 12 equipes de Capão da Canoa, Imbé, Osório, Porto Alegre (POA), Santo Antônio da Patrulha (SAP) e Tramandaí participarão da competição. Além do troféu, medalhas e prêmios individuais, os participantes vão em busca da premiação em dinheiro no valor de R$ 3,5 mil para o campeão. O título ainda dá vaga para o time vencedor disputar a Copa Brasil de Fut 7, que acontece normalmente em outubro. Já o vice-campeão garante a quantia de R$ 1,5 mil mais inscrição paga para a próxima competição realizada pela LF7LN. E o terceiro colocado levará para a casa o valor de 500 reais.

Os 12 times foram divididos em duas chaves com seis equipes cada. No grupo A, estão Atlético Atalanta (Osório), Atlético PB (Capão), Original (Poa), Puma (Tramandaí), River Imbé e Santo Mé (Osório). Já na chave B, ficaram: Atlântida Sul (Osório), BG Fut (Osório), Dalge (Osório), Elite (Capão), Resenha (SAP) e Só Canela (Osório).

Na primeira fase, os times jogam dentro do grupo, avançando os quatro melhores de cada chave para as quartas de final. As duas primeiras rodadas acontecerão neste domingo (veja a tabela das primeiras rodadas no final da matéria). A terceira e quarta rodada irão ser realizadas no próximo domingo (22). Já no dia 29/01, acontecerá a quinta e última rodada da primeira fase e os mata-matas. As partidas serão disputadas em dois tempos de 15 minutos, sendo as finais disputadas em dois tempos de 20 minutos. Todos os jogos acontecerão na Estrada da Perua, 995, e a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade. Lembrando que de manhã as partidas iniciam às 9h. Já no período da tarde, o início dos jogos está marcado para às 13h e 30min.

1ª E 2ª RODADA DA DA SUPERCOPA LITORAL NORTE – SÉRIE OURO DE FUTEBOL SETE (15/01) 9h Santo Mé X Puma A 13h e 30min Atlético Atalanta X Original A 9h e 30min Dalge X Só Canela B 14h Dalge X Elite B 10h Atlético Atalanta X Atlético PB A 14h e 30min Santo Mé X Atlético PB A 10h e 30min Atlântida Sul X Elite B 15h BG Fut X Atlântida Sul B 11h River Imbé X Original A 15h e 30min Puma X River Imbé A 11h e 30min Resenha X BG Fut B 16h Só Canela X Resenha B

