Supercopa Série Prata define classificados para a segunda fase

No domingo (24), a quadra do Bola Cheia, em Osório, recebeu a terceira e última rodada da fase de grupos da Supercopa de Futebol 7 – Série Prata. Ao todo, 10 jogos definiram os 16 classificados para as oitavas de final da competição.

Pela chave A, o Panela terminou na liderança ao golear o Sport Club Local (Tramandaí) por 4 a 0. David, Leonardo, Marcelo e Rafael fizeram os gols da partida. No outro duelo do grupo, Falcon e Bahia Show ficaram no 1 a 1. Mateus Mazetti abriu o marcador para o Falcon com um chutaço no ângulo. E Jonathan, deixou tudo igual, com um chute cruzado, no final do 1º tempo.

Com a igualdade, o Bahia ficou em segundo com quatro pontos, dois a mais que o Falcon, que terminou em terceiro. Com zero ponto, o SC Local acabou sendo eliminado na competição.

Equipe do Panela terminou com a melhor campanha da 1ª fase, com nove pontos em três jogos disputados.

Na chave B, o PSG confirmou a primeira posição ao derrotar o Saideira por 1 a 0. Em uma partida com poucas chances de gol, o PSG aproveitou um contra-ataque e em jogada de velocidade, Willian lançou para Sérgio, bateu cruzado para fazer o único gol do confronto. Com a vitória, o PSG terminou em 1º lugar com nove pontos. Já o Saideira ficou em 3º, com três.

No outro duelo do grupo, o Resenha de Santo Antônio da Patrulha (SAP) fez 3 a 0 para cima do Favela City, de Capão da Canoa. No primeiro tempo após cobrança de falta, Max aproveitou o rebote do goleiro para abrir o marcador. Na sequência, Luan cruzou e Anderson empurrou para as redes. Já no final da partida, Luan tabelou com Alisson e bateu cruzado na entrada da área para fechar o placar: 3 a 0.

Com o resultado, o Resenha ficou em segundo com seis pontos. Já o time de Capão terminou em último no grupo, com zero ponto, não conseguindo a classificação para a segunda fase.

Pela chave C, o Tróia atropelou o Puma (Tramandaí) por 5 a 1. Marcos Henrique (duas vezes), Jhéferson, Diego e Anderson fizeram os gols do time osoriense. Juliano fez o gol de honra da equipe visitante. Mesmo com a goleada, o Tróia terminou em 3º no grupo, com os mesmos seis pontos do Santo Mé e River Imbé, mas com saldo pior (+2 contra +5 e +7, respectivamente). No duelo pela liderança, o River fez 3 a 0 no Santo Mé com gols de Gabriel, Hélio e Julio.

Na chave D, o Nova Roma confirmou o primeiro lugar ao vencer o Juventus por 2 a 1. A equipe abriu o placar logo cedo: Jô recebeu lançamento de Barzagui e bateu cruzado para abrir o placar. O Juventus empatou com Cleiton. O camisa 7 recebeu na área e fuzilou o goleiro Everton: 1 a 1.

O gol da vitória do Nova Ramada veio no segundo tempo: Após uma inversão marcada pela arbitragem, Cleiton xingou o árbitro, recebeu o 2º amarelo e foi expulso. Aproveitando o tempo com um jogador a mais, o Nova Roma chegou ao segundo gol. Em nova jogada de Barzagui, Leonardo completou o cruzamento para fazer o 2 a 1. Depois disso, o Nova Roma segurou a pressão e garantiu a vitória. Com o resultado, o time terminou em primeiro do grupo com sete pontos, um a mais que o Jaguaras.

O Jaguaras venceu o Amigos do Futebol, de Terra de Areia, por 2 a 0. O primeiro gol saiu após chute para a área: a bola sobrou para Gordo abrir o placar. Já na segunda etapa, Surian recebeu de Gordo e mesmo caído conseguiu chutar no canto para marcar. Mesmo com a derrota, o Amigos terminou em terceiro e com dois pontos, conseguindo avançar para as oitavas. Já o Juventus, conseguiu ser o melhor quarto colocado e também avançou ao mata-mata da Supercopa.

E na chave E, tudo igual nos dois duelos. BG e Largados (Capão da Canoa) ficaram no 0 a 0 graças ao goleiro do time visitante que fechou o gol. Já na outra partida, Confiança e Filler ficaram no 1 a 1. Após desperdiçar um pênalti, o Filler abriu o marcador no final da primeira etapa com Maicon: o camisa 11 recebeu de Vágner dentro da área e teve chutar duas vezes para vencer o goleiro adversário e tirar o primeiro zero do placar.

O empate veio no segundo tempo. Bola para área do Filler e o juiz marcou toque de mão: pênalti! Eduardo Henrique tirou do goleiro para deixar tudo igual. O Confiança teve chances para virar, mas a pontaria não estava bem calibrada. No finalzinho do jogo, falta para o Filler na entrada da área. Após confusão, o jogo seguiu e na cobrança da falta, Guilherme acabou chutando uma bomba no travessão. Depois disso, a partida acabou, com o empate em 1 a 1.

Mesmo após o término do jogo, Guilherme ainda conseguiu ser expulso. Nervoso com a arbitragem, principalmente por causa do pênalti que originou o gol do Confiança, o camisa 3 do Filler recebeu o segundo amarelo e foi expulso após exagerar nas reclamações. Com dois pontos, o Confiança acabou avançando em 3º no grupo. Já o Filler, com apenas um ponto, terminou em quarto e deu adeus a competição.

BG Fut terminou em primeiro no grupo E e segue invicto na competição, com duas vitórias e um empate.

Os jogos das oitavas devem acontecer no próximo domingo (1), na quadra do Bola Cheia, localizada na Estrada da Perua, em Osório. Vale ressaltar que até o término desta edição (ás 19h de segunda-feira, 25/04), não havia sido realizado o sorteio para o mata-mata da competição. A seguir veja como ficou a definição de cada grupo e os classificados para as oitavas de final da Supercopa de Fut 7.

Legenda: P – Pontos; SG – Saldo de Gols.

*Equipes em Negrito se classificaram para as oitavas de final.

Fotos: LF7LN

