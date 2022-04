OSÓRIO – A Polícia Civil realizou na tarde de sexta-feira (8), o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 36 anos de idade. Segundo o delegado João Henriques, o preso é suspeito de ter arremessado drogas para dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

O crime teria ocorrido no último mês de março. Na ocasião, a Brigada Militar (BM) foi acionada após receber informações de que dois homens iriam entregar drogas na PMEO. Os policiais realizaram buscas na região e conseguiram avistar os suspeitos. Porém, apenas um deles foi preso, tendo o segundo conseguido fugir.

Após investigações, a Polícia conseguiu identificar e localizar o fugitivo e efetuar a prisão preventiva. A prisão ocorreu em uma residência no município de Santo Antônio da Patrulha. O preso foi levado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some