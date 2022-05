Suspeito de cometer estelionato é preso na região

OSÓRIO – A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira (26), um homem de 36 anos de idade, devido a envolvimento com estelionato. Conforme o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo teria deixado um posto de combustível em Gravataí, na região Metropolitana, sem pagar.

Os policiais foram acionados e conseguiram localizar o suspeito escondido em uma residência da cidade. O homem confessou o crime e foi preso, tendo seu veículo apreendido. Após ser ouvido, o criminoso foi levado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá a disposição da Justiça.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some