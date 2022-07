Suspeito de envolvimento em homicídio é preso

Em mais uma ação de combate à criminalidade no Litoral Norte gaúcho, a Polícia Civil (PC) prendeu preventivamente na manhã de sexta-feira (1), um homem de 38 anos de idade, na cidade de Osório. Segundo o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo é suspeito de envolvimento em um crime de homicídio qualificado. O crime teria ocorrido no último mês de maio, na cidade Butiá.

Conforme o delegado Gomes, na ocasião, criminosos teriam matado um rapaz com diversos disparos de arma de fogo. Após investigações, os policiais conseguiram localizar um dos suspeitos do crime, em Osório, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Após ser ouvido, o homem foi conduzido ao sistema prisional e seguirá a disposição da Justiça. Já a Polícia segue investigando o caso e não descartada novas ações como essa.

Foto: PC

