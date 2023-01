Suspeito de envolvimento em homicídio é preso

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã de segunda-feira (16), um homem de 19 anos de idade. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o preso é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na cidade no último dia 26 de dezembro. Na ocasião, um jovem de 23 anos foi encontrado morto no pátio de sua residência, no bairro Medianeira. Segundo a Polícia, o homem teria tido a casa invadida por homens armados, sido arrastado para fora e morto a tiros. A vítima, que não teve a identidade revelada, possuía antecedentes por furto, posse e tráfico de drogas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido após investigações que levaram ao suspeito. O indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia (DP) e depois de ser ouvido, foi encaminhado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá a disposição da Justiça.

Esse foi o quarto preso suspeito de envolvimento no homicídio no Medianeira. No dia 30/12, a Polícia realizou uma Operação, onde foram cumpridas seis ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão, prisão temporária e internação provisória de adolescente infrator. Três pessoas foram presas, sendo dois homens e uma mulher, além de uma adolescente que foi apreendida. Conforme o delegado Gomes, todos estariam envolvidos no homicídio.

A Polícia segue investigando o caso e novas ações não estão descartadas. Em caso de qualquer informação, a PC pede que a população informe os policiais, por meio do Whatsapp: (51) 99912-0456. Vale ressaltar que a denúncia pode ser feita de maneira anônima e que a Polícia garante sigilosidade da fonte.

Foto: PC