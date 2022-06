Suspeito de envolvimento em homicídio é preso

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) realizaram na manhã de terça-feira (21), em Tramandaí, uma Operação conjunta que objetivou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão. As ações fazem parte da investigação de um homicídio, ocorrido no município em junho deste ano.

Durante as ações, um homem de 31 anos foi preso. No local, os policiais apreenderam três porções de cocaína, diversos cartões de crédito, celulares, recibos bancários, caderno com anotações, documentos e cinco mil reais em dinheiro. Além disso, os policiais confiscaram uma moto e um automóvel. Durante buscas no veículo foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros com 10 munições intactas. A arma, segundo a BM, estava em situação de furto, ocorrência registrada na cidade de Viamão, região Metropolitana, no ano de 2022.

O indivíduo, que possui antecedentes por ameaça, lesão corporal e vias de fato, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

