Suspeito de estuprar o próprio filho é preso

A Brigada Militar (BM) prendeu na noite de domingo (29), em Torres, um homem de 32 anos de idade suspeito de estuprar o próprio filho, um menino de cinco anos. A prisão ocorreu na ponte da Lagoa do Violão.

Os Policiais Militares (PMs) foram acionados por volta das 18h, após receberem informações de que um homem nu estaria abusando de um menino. Ao chegaram ao local, os PMs avistaram o indivíduo sendo contido por populares. Conforme a Brigada, as pessoas relataram que o homem teria cometido atos libidinosos contra a criança.

O indivíduo foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Já a criança foi levada a sede de uma instituição religiosa e depois entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

